Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'de Narkotik Şube Müdürlüğü polisleri 3 şüpheli şahsa uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polis ekipleri operasyonda 5 bin 200 adet sentetik ecza hapı ve 0,96 gram kokain ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahısta yapılan aramalarda 5 bin 200 adet sentetik ecza hapı ve 0,96 gram kokain ele geçirdi. Operasyonda yakalanan 3 şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan işlem başlatıldığı açıklandı. - BALIKESİR