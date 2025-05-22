Balıkesir'de Yangın: 1 Ölü - Son Dakika
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Balıkesir'de Yangın: 1 Ölü

Balıkesir\'de Yangın: 1 Ölü
22.05.2025 01:09
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Balıkesir'de bir iş yerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, itfaiye müdahale etti.

Balıkesir'de akşam saatlerinde hurda ve lastikçilerin bulunduğu mevkideki bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir Akıncılar Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan yangın kısa sürede 2 katlı iş yerini sardı. Alt katı motosiklet tamirhanesi olarak kullanılan binanın ikinci katında ise hurdalar, lastikler ve plastik malzemelerin bulunduğu tespit edildi.

YANGINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri de dakikalar içinde müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede balıkçılık yaptığı iddia edilen Mustafa Uzun'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangında ayrıca bir de köpek telef oldu.

Yaşanan yangının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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