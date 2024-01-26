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Balıkesir'de yapılan operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika
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Balıkesir'de yapılan operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Balıkesir'in Altıeylül ve Karesi ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri 2 araçta yaptıkları aramada 231 adet sentetik uyuşturucu hap, 103 gram metamfetamin, 1 tabanca ve 6 fişek ele geçirdi. Operasyon sonucunda araçlarda bulunan 4 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir\'de yapılan operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi
26.01.2024 - 09:03,
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Balıkesir'in Altıeylül ve Karesi ilçesinde jandarma ekipleri 2 araçta yaptıkları aramada 231 adet sentetik uyuşturucu hap, 103 gram metamfetamin, 1 tabanca ve 6 fişek ele geçirildi. Araçlarda bulunan 4 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Altıeylül ve Karesi ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 4 şüphelinin araçlarında yapılan operasyonlar sonucunda; 231 adet sentetik uyuşturucu hapı, 103 gram metamfetamin, 1 adet tabanca ve 6 tabanca fişeği ele geçirilirken araçlarda bulunan 4 şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de yapılan operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika


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