Balıkesir\'de yapılan operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Balıkesir'in Altıeylül ve Karesi ilçesinde jandarma ekipleri 2 araçta yaptıkları aramada 231 adet sentetik uyuşturucu hap, 103 gram metamfetamin, 1 tabanca ve 6 fişek ele geçirildi. Araçlarda bulunan 4 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Altıeylül ve Karesi ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 4 şüphelinin araçlarında yapılan operasyonlar sonucunda; 231 adet sentetik uyuşturucu hapı, 103 gram metamfetamin, 1 adet tabanca ve 6 tabanca fişeği ele geçirilirken araçlarda bulunan 4 şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR