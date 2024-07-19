Balıkesir\'de Yük Taşıyan Araçlara Özel Denetim

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Balıkesir'de jandarma ekipleri trafikte kaza riskini en aza indirmek için yük taşıyan araçlara yönelik özel denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetinde 4 araca işlem yapılırken, 3 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarmasınca, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına ve trafikte yaşanabilecek kaza risklerini en aza indirebilmek amacıyla geçtiğimiz gün yük taşıyan araçların özel denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde 362 araç kontrol edildi. Yapılan araç kontrollerinde 4 araç hakkında işlem yapılırken, 3 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR