Balıkesir'deki Yem Fabrikasında Yangın

3.Sayfa

Yem fabrikasında çıkan yangının boyutu, gün ağardığında böyle görüntülendi

BALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ilçesi Bandırma yolu üzerindeki bir yem fabrikasında sabaha karşı çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, saat 06.23 sularında fark edilerek itfaiyeye bildirildi. Yangının boyutu ise gün ağarınca gün yüzüne çıktı, maddi hasar büyük.

Yangına, Susurluk Grup Amirliği'nden 3 araç ve 8 personel, Aksakal Müfrezesi'nden 1 araç ile 2 personel, Altıeylül İtfaiye Grup Amirliği'nden 1 araç ile 2 personel, Merkez İtfaiye'den 1 araç ile 3 personel ve Karesi İtfaiye Grup Amirliği'nden 1 araç ile 2 personel müdahale etti. Toplamda 8 araç ve 20 itfaiye görevlisi, yangının çevreye yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak için yoğun bir çaba gösterdi.

Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada ciddi maddi hasar meydana geldi. 1 adet kepçe komple yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının fabrikanın diğer bölümlerine sıçramasını önlemek için büyük bir özveriyle çalıştı. İlk belirlemelere göre yangın sırasında fabrikada herhangi bir çalışan bulunmuyordu. Gece bekçisi, yangının çıkış sebebinin elektrik kablolarından kaynaklandığını ifade etti. Bu açıklama, çevredeki başka bir fabrikanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle doğrulandı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili detaylı incelemeler yetkililer tarafından sürdürülüyor. Fabrika çalışanları ve çevredeki vatandaşlar, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde daha büyük bir felaketin önlendiğini belirtti.