Balıkesir Kepsut'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Balıkesir Kepsut'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün akşam öğleden sonra başlayan orman yangınının ilerlemesi durduruldu. Soğutma çalışmaları başlayan yangın alanında yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Gece saatlerinde itibaren yangının büyük ölçüde kontrol alınmasına rağmen, yeniden alevlenme riskine dair yoğun şekilde soğutma ve kontrol çalışmalarına devam ediliyor.

04.07.2024 10:17
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün akşam öğleden sonra başlayan orman yangınının ilerlemesi durduruldu. Soğutma çalışmaları başlayan yangın alanında yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesi Karahaliller Mahallesi'nde dün öğleden sonra sıralarında arazide başlayan yangın mahalle sınırlarında bulunan ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 2 dozer sevk edildi. İlerleyen saatlerde ise hava müdahalesi 4 uçak, 4 helikoptere personel sayısı ise 200 civarına yükseltildi. Havanın kararmasıyla birlikte yangına karadan müdahale edilirken, gün ışığıyla birlikte havadan müdahale de başladı.

Gece saatlerinde itibaren yangının büyük ölçüde kontrol alınmasına rağmen, yeniden alevlenme riskine dair yoğun şekilde soğutma ve kontrol çalışmalarına devam ediliyor. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da yangın alanına giderek bilgi aldı ve yangının ilerlemesinin durdurulduğunu çalışmaların ise devam ettiğini bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir Kepsut'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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