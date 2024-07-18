Bandırma'da bin dönüm otluk alan yangınla kül oldu

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Bandırma'da yanan bin dönüm otluk alan böyle görüntülendi

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir samanlıktan yayılan yangın yaklaşık bin dönümlük araziyi etkiledi.

Bandırma'ya bağlı kırsal Çalışkanlar Mahallesi'ndeki bir samanlıkta başlayan yangın kısa sürede büyüyerek samanlığın yanında bulunan ahıra sıçradı. Ahırdaki hayvanlar vatandaşlar tarafından zarar görmeden tahliye edilirken çok sayıda saman balyasının tutuşması nedeniyle hızla yayılan alevler otluk araziye sıçradı. Çok geçmeden yaklaşık bin dönümlük araziye yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren çabası sonucu güçlükle söndürüldü.

Cam şişe parçaları nedeniyle çıktığı düşünülen yangın sonucu, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı meydana gelmezken çok sayıda saman balyasının yandığı bildirildi.