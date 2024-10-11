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Bandırma'da demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, demir parmaklıklara sıkışan bir köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Bandırma'nın Paşabayır Mahallesi'nde, Liman Başkanlığı önündeki demir parmaklıklarda meydana geldi. Demirlere sıkışan köpeği fark eden bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma itfaiye ekipleri, demir parmaklıkları makine yardımıyla açarak köpeği kurtardı.