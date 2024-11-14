Bandırma\'da Elektrik Yangını

3.Sayfa

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bir dairede elektrik aksamından kaynaklı küçük çaplı yangın çıktı.

Yangın, Çınarlı Mahallesi 7002 Sokak'taki bir apartman dairesinde sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin etkin çalışması sayesinde başlangıç aşamasında söndürüldü. Elektrik aksamından kaynaklı yangında herhangi bir can kaybı veya ciddi maddi hasarın oluşmadığı bildirildi. - BALIKESİR