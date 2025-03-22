Bandırma\'da Evde Yangın: Maddi Hasar Oluştu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara sebep oldu.

Edinilen bilgilere göre, Çınarlı Mahallesi 70006 Sokak'ta bulunan bir apartmanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekiplerin inceleme başlattığı öğrenildi. - BALIKESİR