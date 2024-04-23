Bandırma'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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Bandırma'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Bandırma\'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi, çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı. Hırsızlık olayında ziynet eşyaları ve alkollü içecekler çalındı. İ.B. isimli ev sahibi durumu fark ederek polise başvurdu. Polisin titiz çalışmaları sonucunda şüphelinin A.K. olduğu tespit edildi ve çalınan malzemelerle birlikte yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

23.04.2024 15:54
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi, çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.

Bandırma, Paşabayır Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana gelen hırsızlık olayında ziynet eşyaları ve alkollü içecekler çalındı. Hırsızlığın yapıldığı esnada dışarıda olan İ.B. (40) evine döndüğünde durumu farkederek polise müracat etti.

Bandırma Asayiş Büro Amirliğince yapılan titiz çalışmalar neticesinde ikamete giren şahsın A.K.(31) olduğu, pencereyi zorlayarak içeri girdiği ve çaldığı malzemeleri ticari taksiyle Erdek ilçesine götürdüğü tespit edildi. Erdek ilçe emniyet müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmada şahıs çalınan malzemelerle birlikte Erdek'teki ikametinde kıskıvrak yakalandı. Çalınan malzemeler ikamet sahibi İ.B.'ye teslim edildi.

Şüpheli A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika

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