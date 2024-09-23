Bandırma'da Kaza: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Bandırma'da Kaza: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hatalı yola çıkan bir araç, karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

23.09.2024 11:07  Güncelleme: 11:15
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Bandırma'da yola hatalı çıkan araç kazaya sebebiyet verdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesi 100. Yıl Mahallesi NATO Caddesi'nde, hatalı olarak yola çıkan bir araç, karşı yönden gelen hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralı olarak hastanede yoğun bakıma alındı.

Kaza, 100. Yıl Mahallesi NATO Caddesi'nde meydana geldi. 61 OF 1786 plakalı aracın sürücüsü G.M., caddeye hatalı bir şekilde çıkıp şerit ihlali yaparak, karşı yönden gelen 10 ANV 574 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç sürücüsü S.T. ve yolcu B.D. ağır yaralı olarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

61 OF 1786 plakalı araçta sıkışan sürücü G.M., Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Grup Amirliği İtfaiye Ekipleri tarafından kurtarıldı ve 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak kazada yaralanan yolculardan Bulut Demircan (36), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Demircan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ağır yaralanan G.M. ve S.T.'nin tedavileri yoğun bakımda devam ederken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bandırma\'da Kaza: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı
Kaynak: İHA

Balıkesir, Bandırma, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Kaza: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da Kaza: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı - Son Dakika
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