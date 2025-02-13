Bandırma'da KYK Yurdu Tartışması - Son Dakika
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Bandırma'da KYK Yurdu Tartışması

Bandırma\'da KYK Yurdu Tartışması

AK Parti Başkanı Karlahan, KYK yurdundaki teknik arızayı siyasi malzeme haline getirmemelerini söyledi.

13.02.2025 17:21
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, CHP Bandırma İlçe Başkanlığının 600 Evler Mahallesi'nde bulunan KYK Kız Yurdu'nda yaşanan sorunlara dair yaptığı açıklamaya AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Göksel Karlahan yanıt verdi.

KYK Kız Yurdu önünde düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da katılım sağladı.

Göksel Karlıhan konuşmasında, Bandırma'da siyasetin doğru ve olumlu yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu koltuklar gelip geçici. Bugün biz varız, yarın başkaları olacak. Ancak biz burada kimsenin şov yapmasına izin vermeyiz. KYK yurtlarında yaşanan teknik bir arızayı siyasi malzeme haline getirmek doğru değil. Öğrencilerimiz ara tatildeyken, yurt boş olduğu için doğal olarak kaloriferler kapatıldı. Öğrencilerin dönüşüyle birlikte kazanlar yeniden çalıştırıldığında teknik bir arıza meydana geldi. Bu durum anında ilgili makamlara iletildi ve çözüm için gerekli adımlar atıldı. Bursa'daki yetkili firmayla irtibata geçilerek gerekli parçalar temin edildi ve 10 Şubat arıza giderildi. Dolayısıyla burada bir ihmalkarlık söz konusu değildir" dedi.

Karlahan, muhalefetin süreci provoke etmeye çalıştığını belirterek, "894 öğrencinin yaşadığı bir yurtta birkaç kişinin sorun yaşaması elbette mümkündür. Ancak bunun üzerinden spekülasyon yapmak, halkı yanıltmak ve öğrencileri kışkırtmak doğru bir yaklaşım değildir. Biz Bandırma'da siyaseti kardeşlik içinde yürütmek istiyoruz. Eğer bir sorun varsa basın açıklaması yapmadan önce bizimle iletişime geçebilirlerdi. Çözüm üretmek yerine şov yapmayı tercih ediyorlar" dedi.

Bandırma'da yapılan yatırımlara da değinen Karlahan, KYK yurtlarının devlet tarafından büyük imkanlarla öğrencilere sunulduğunu belirtti. Karlahan, "Öğrencilerimiz aylık 800 TL gibi uygun bir ücretle burada barınıyor, günde iki öğün yemeklerini alıyorlar. Devlet, gençlerimizin konforu için elinden geleni yapıyor. Eğer yurtlarla ilgili bir eksiklik varsa bunu yetkililere bildirmek en doğru yol olacaktır" diye konuştu.

Karlahan, muhalefetin sürekli kamu kurumları önünde basın açıklaması yapmasını da eleştirerek, "Bir gün hastane önünde, bir gün milli eğitim önünde, bir gün KYK yurdu önünde açıklama yapıyorlar. Siyaset üretmek yerine icraat üretmelerini tavsiye ediyorum. Eğer gerçekten çözüm odaklı hareket ediyorlarsa, her zaman kapımız açık. Biz hükümet olarak Bandırma'ya hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Kimlerin provokasyon yaptığını da biliyoruz"

Karlahan, "Öğrenci yurdunda kaloriferlerin ve sıcak suların durumu da kontrol altında. Arıza yaşandı, ancak gereken müdahaleler yapıldı. 15 gün boyunca kaloriferler kapalı olsaydı, burası buz gibi olurdu. Ancak durum öyle değil, arıza sekizinde yaşandı ve onunda giderildi. Yani 4 gün değil, 2 gün süren bir süreç oldu. Herkesin doğru bilgiyi alması önemli. Biz Bandırma'da doğduk, büyüdük ve burada yaşamaya devam edeceğiz. Milletvekilliği hariç her görevde bulundum ve neyin nasıl yürüdüğünü iyi biliyorum. Nerede konuşmam gerektiğini de biliyorum. Bazen susmak daha edep gerektirir. Ancak bu konuyla ilgili şov yapanlar olursa da artık cevap vermeyeceğim. Kimlerin provokasyon yaptığını da biliyoruz. Bizim üç temel felsefemiz var: Atatürkçüyüz, milliyetçiyiz ve Müslümanız. Herkese doğru siyaset yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Göksel Karlahan'ın açıklaması, AK Parti teşkilatı ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle tamamlandı.

Öte yandan, Kadın Kolları Başkanı Figen Önal ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri yurda girerek sıcak su ve kaloriferleri kontrol etti. Yapılan incelemelerde herhangi bir sorun olmadığı ve sistemin çalışır durumda olduğu ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da KYK Yurdu Tartışması - Son Dakika

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