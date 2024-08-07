Bandırma\'da Otluk Alanda Yangın Çıktı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekipler tarafından söndürülmeye çalışıyor.

Bandırma'ya bağlı Yeni Mahalle'de yüksek gerilim hattından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı düşünülen yangın kısa sürede büyüdü. Fatma Ana Kız Öğrenci Yurdu ve Yeni Mahalle Elektrik Terfi İstasyonu yakınında iki farklı noktada çıkan yangına müdahale sürüyor. Otluk alanda ilerleyen yangın sonucu tahta elektrik ve telefon direklerinin de zarar gördüğü öğrenildi.

Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Ana Jet Üssü'nden ekipler ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Ayrıca 2 uçak ve 1 helikopterin de havadan yangına müdahaleye başladığı bildirildi. - BALIKESİR