Bandırma\'da Tırda Yangın Çıktı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma- Çanakkale karayolu Merinos mevkisinde bir tırın kupasında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, 06 AR 6839 plakalı aracın ön kısmında çıkan yangına müdahale, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, tırda ciddi maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR