Bandırma\'da Yangın Tatbikatı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü binasında yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, yangın söndürme tüpünün doğru kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen tatbikatta, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü personeline yangın anında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. Yangın durumlarına karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan eğitimde, yangın tüpüyle müdahale teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Tatbikat kapsamında yapılan gösterimde, personelin yangın anında alması gereken önlemler ve doğru ekipman kullanımı ile ilgili bilgiler verildi. - BALIKESİR