Bangladeş'te Kontenjan Protestolarında Can Kaybı Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bangladeş'te Kontenjan Protestolarında Can Kaybı Artıyor

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasını protesto eden muhalif üniversite öğrencileri ile polis arasında çıkan çatışmalarda bugün 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 16'ya yükseldi. Kontenjan hakkının kaldırılması talebiyle gösteri düzenleyen öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışmada 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle bugün can kaybı 10'a yükseldi. Can kayıpları başkent Dakka, Chattogram ve Savar'da yaşandı. Salı günü yaşanan 6 can kaybıyla birlikte protestolarda toplam ölü sayısı 16'ya çıktı.

18.07.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşına katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasını protesto eden muhalif üniversite öğrencileri ile polis arasında çıkan çatışmalarda bugün 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 16'a yükseldi.

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların yakınlarına kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına karşı üniversite öğrencilerinin ülke genelinde gerçekleştirdiği protestolarda can kaybı artıyor. Kontenjan hakkının kaldırılması talebiyle gösteri düzenleyen öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışmada 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle bugün can kaybı 10'a yükseldi. Can kayıpları başkent Dakka, Chattogram ve Savar'da yaşandı. Salı günü yaşanan 6 can kaybıyla birlikte protestolarda toplam ölü sayısı 16'ya çıktı.

Devlet televizyonuna saldırı

Başkent Dakka'da göstericiler polis araçları ve bir polis kulübesi ile yollara kurdukları barikatları ateşe verdi. Göstericiler ayrıca devlet televizyonu Bangladeş TV'nin merkez binasına saldırdı, ana kapıyı kırarak girişi ateşe verdi.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te salı günü başlayan protestolarda söz konusu kontenjan hakkının kaldırılması talebiyle gösteri düzenleyen muhalif öğrenciler ile iktidar yanlısı öğrenciler arasında şiddet olayları yaşanmıştı. Polisin göz yaşartıcı gaz ve cop ile mermiyle müdahale ettiği olaylarda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Çarşamba gününden itibaren tüm devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler süresiz olarak kapatılmış, tansiyonun düşmesi için üniversite kampüslerine çevik kuvvet polisi ve Sınır Muhafızları gönderilmişti. Bazı mobil internet servisleri de askıya alınmıştı.

Kamu sektörü kontenjanları

Bangladeş'te kamudaki iş alanlarının yüzde 56'sı belirli gruplara ayrılıyor. Bunun yüzde 30'u 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine, yüzde 10'u kadınlara, yüzde 10'u az gelişmiş bölge sakinlerine, yüzde 5'i yerli topluluklara ve yüzde 1'i engellileri kapsıyor. Savaşa katılanların ailelerine ayrılan kontenjan, ülke genelinde gerçekleştirilen öğrenci protestolarının ardından 2018'de kaldırılmıştı. Ancak Yüksek Mahkeme'nin geçtiğimiz ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasıyla protestolar yeniden patlak vermişti.

Muhalif öğrenciler, savaşa katılanların ailelerine kontenjan ayrılmasının "ayrımcı" olduğunu savunarak bunun yerine liyakate dayalı bir sistem getirilmesini talep ediyor. - DAKKA

Kaynak: İHA

Bangladeş, Uluslararası, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bangladeş'te Kontenjan Protestolarında Can Kaybı Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
17:15 TFF, başkanını seçiyor Oy sayımına geçildi TFF, başkanını seçiyor! Oy sayımına geçildi
15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
15:33 Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı
15:17 Tekirdağ’da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Tekirdağ'da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
14:04 Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni’ye söyledikleri pahalıya patladı Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni'ye söyledikleri pahalıya patladı
14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 17:56:41. #1.12#
SON DAKİKA: Bangladeş'te Kontenjan Protestolarında Can Kaybı Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement