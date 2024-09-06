Baraj Gölüne Düşen Araçtan Aile Kurtarıldı - Son Dakika
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Baraj Gölüne Düşen Araçtan Aile Kurtarıldı

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Tunceli'de otomobil baraj gölüne uçtu. Baraj kapakları açık olmadığı için suyun debisinin düşük olması olası bir faciayı önlerken araçta bulunan aynı aileden 4 kişi kurtarıldı.

06.09.2024 11:30
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Tunceli'de Uzunçayır Baraj Gölüne uçan otomobil, vinç yardımı ile suyun içerisinden çıkartıldı.

Kaza, Tunceli- Elazığ karayolu Mazgirt köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli istikametinde seyir halinde olan Orhan Yaşar yönetimindeki 48 AKZ 616 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Uzunçayır Baraj Gölüne düştü. Kazada, araç içindeki Orhan Yaşar (39) ile eşi Narin Aslan Yaşar (38) ve çocukları 5 yaşındaki Dilda ile 9 yaşındaki Elif Dilda Mazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı SAK timi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla sudan çıkarıldı. Baraj kapakları açık olmadığı için suyun debisinin düşük olması muhtemel bir faciayı önlerken, hafif yaralanan 4 kişi de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baraj gölüne düşen otomobil, vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - TUNCELİ

Baraj Gölüne Düşen Araçtan Aile Kurtarıldı
Kaynak: İHA

Otomobil, Tunceli, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Baraj Gölüne Düşen Araçtan Aile Kurtarıldı - Son Dakika

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