Barışmak istemeyen eski sevgilisini tabancayla ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Barışmak istemeyen eski sevgilisini tabancayla ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana'da bir kişi eski sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kadını barışmak istemediğini için tabancayla boynundan vurarak ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayın ardından şüpheli, eski sevgilisini temizlerken vurduğunu iddia etse de genç kız kasıtlı vurulduğunu ifade etti.

05.03.2024 11:28  Güncelleme: 11:30
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Adana'da, eski sevgilisini barışmak istemediği için tabancayla boynundan vurarak ağır yaralayan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13316 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz K. (35) kendisinden ayrılan kız arkadaşı Tülay T. (25) ile görüşmek istedi. Tülay T.'yi bulan Cengiz K. kendisiyle yeniden sevgili olmasını talep etti. Ancak genç kız bu talebi kabul etmeyince Cengiz K., tabancayla Tülay T.'yi boynundan vurdu. Cengiz K. yaptığından pişman olarak, ağır yaralanan genç kızı aracına koyup özel bir hastaneye götürdü. Hastanenin polise haber vermesi üzerine şüpheli yakalandı. Emniyete götürülen Cengiz K., eski sevgilisini tabancayı temizlerken vurduğunu öne sürdü. Ancak genç kız ifadesinde, eski sevgilisinin kendisini kasıtlı vurduğunu iddia etti. Şüpheli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Barışmak istemeyen eski sevgilisini tabancayla ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA

Adana, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Barışmak istemeyen eski sevgilisini tabancayla ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Barışmak istemeyen eski sevgilisini tabancayla ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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