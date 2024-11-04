Bartın\'da 15 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

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Bartın'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 15 litre etil alkol ele geçirildi

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kumluca beldesinde gerçekleştirilen operasyonda, 15 litre etil alkol, 2 litre el yapımı rakı, 3 adet alkol yapımında kullanılan likit ele geçirildi. Jandarma ekipleri ele geçirilen sahte rakı, etil alkol ve likite imha edilmek üzere el koyarken, gözaltına alınan 1 kişi adli makamlara sevk edildi. - BARTIN