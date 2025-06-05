Bartın\'da Arefe Yoğunluğu

Bartın il merkezindeki çarşı ve pazarlarda Arefe yoğunluğu yaşanıyor.

Bartın'da yaşayanlar ya da bayram tatili için erkenden şehre gelenler, bayram alışverişini yapmak için çarşı ve pazarlara akın etti. Kimileri bayram sofraları için eksikliklerini tamamlarken, bazıları da bayramda ikram etmek için çikolata ve şekerleme aldı. Kimi ise mağaza mağaza dolaşarak, bayramlıklarını seçti. Arefe gününde alışveriş yapanlara, kafelere giden gençler de eklenince yoğunluk oluştu.

Sabah saatlerinde başlayan yoğunluk gün boyu devam etti. - BARTIN