Bartın\'da Darp Olayı

Bartın'da sokak ortasında bir erkek şahıs, ayrıldığı sevgilisini darp ederek, zorla araca bindirmeye çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İddiaya göre, M.A isimli şahıs, ayrıldığı sevgilisi B.G. isimli kadını arayarak görüşmek istedi. Bartın Kemerköprü Mahallesi Tarla sokakta buluşan çift arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, sokak ortasında darp edilen B.G, ayrıldığı sevgilisi tarafından zorla araca bindirmeye çalıştı. Araca bindirilen B.G.'nin bağırmaya başlaması ve direnmesi üzerine kadını indiren M.A., aracıyla olay yerinden ayrıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis, plakasını belirlediği araç ve şahsın peşine düştü.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ağlar halde bulunan kadın, vücudunun çeşitli yerlerindeki morluklar nedeniyle sağlık raporu için hastaneye götürüldü.

Polis tarafından aranan M.A.,nın daha öncesinden uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi. - BARTIN