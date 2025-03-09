Bartın'da Ekmek Fırını Yangını

Ekmek fırınında korkutan yangın

BARTIN - Bartın'da bir ekmek fırınının bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesinde, bir ekmek fırınında bacasından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Fırının bacasından başladığı tahmin edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Çatı da büyük maddi hasar meydana geldiğiöğrenildi.