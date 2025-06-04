Bartın\'da Kaçak Alkol ve Cep Şarj Aleti Ele Geçirildi

Bartın'da polis yaptığı denetimlerde 90 litre sahte alkol ve 98 adet gümrük kaçağı cep telefonu şarj aleti ele geçirildi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Prganize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirde kaçakçılık suçlarından şüphelendiği 6 şahsa yönelik kontroller gerçekleştirdi. Ekipler yaptıkları aramalarda ise 90 litre etil alkol ve 98 adet şarj aleti ele geçirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli 6 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçu nedeniyle işlem başlatıldığı öğrenildi. - BARTIN