Bartın\'da Kaçak Tütün Operasyonu

Bartın'da polis bir adreste yaptığı aramada 12 bin adet boş makaron ve yüzlerce paket tütün ele geçirdi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirilen saha çalışmaları neticesinde bir adreste yapılan aramada her biri 100 Gr olmak üzere toplam 279 paket tütün, her biri 200 gr olan toplam 11 paket tütün, 12 bin adet boş makaron, 1 Adet tam otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alın bir kişi hakkında ise 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - BARTIN