Bartın'ın Ulus ilçesinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken, hazırlıksız yakalanan araçlar yolda kaldı.
Bartının Ulus ilçesi Dereli Köyü Sarıçam mevkisinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle çevre köylerde yol ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç ise yolda kaldı. Kara hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri, araçlarına zincir takarak, kurtulmaya çalıştı. Sürücülerin yardımına karla mücadele ekipleri yetişti. - BARTIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Bartın'da Kar, Araçları Yolda Bıraktı - Son Dakika
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