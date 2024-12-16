Bartın\'da Kimsesiz Adam Donarak Öldü

3.Sayfa

Bartın'da kimsesi bulunmayan 39 yaşındaki Nedim Kural, bir inşaatın bodrum katında ölü bulundu. Kimsesiz olduğu öğrenilen Kural'ın donarak öldüğü tahmin ediliyor.

Edinilen bilgiye kimsesiz olduğu öğrenilen Nedim Kural, bugün sabah saatlerinde İskele Caddesinde bulunan 4 katlı bir inşaatın giriş katında ölü bulundu. Sokaklarda kaldığı belirtilen Kural'ın dün yağan yağmurda ıslandığı ve gece saatlerinde inşaatın giriş katına sığındığı belirlendi.

Sabah inşaata gelen işçiler tarafından bulunan Nedim Kural'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, üzerindeki kıyafetlerin ıslak olduğu öğrenilen Nedim Kural'ın ilk belirlemelere göre donarak öldüğü tahmin ediliyor. - BARTIN