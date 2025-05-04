Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü

İnkumu'ndan Bartın istikametine seyir eden ve yolda zikzak çizen 51 BE 222 plakalı aracın, Çimento Kavşağı yakınlarındaki yol kenarına park edildiği ihbarı polisleri harekete geçirdi. Aracın sürücüsü olduğu belirlenen A.T, alkollü olduğunu, araç içerisinde sızdığını söyledi.

KOŞARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polislerin ehliyetini istediği A.T., aday sürücü ehliyetinin olduğunu fakat bir süre önce ehliyetini polislere kaptırdığını itiraf etti. Bunun üzerine kimliği istenen sürücü önce ehliyetinin aracında olduğunu, sonra da mekanda unuttuğunu ifade etti. Sistemden kimlik bilgileri belirlenen şahıs, fotoğrafı ile kimlik doğrulama yapılacağını öğrenince koşarak kaçmaya çalıştı.

KARANLIKTA KANALI FARK EDEMEDİLER

Şahsın kaçmaya başlamasının ardından polisler de peşinden koştu. Kısa bir süre İnkumu istikametine doğru kaldırımda koşan şahıs, yakalanacağını anlayınca yol kenarındaki araziye doğru yöneldi. Karanlık olması nedeniyle kanalı fark edemeyen 2 polis memuru da şahsın peşinden gitti. Kanala düşerek bataklığa saplanan A.T ve 2 polis memurunun yardımına ise diğer meslektaşları yetişti.

GÜÇLÜKLE YAKALANDI

Çamurda çırpınan ve halen kaçmaya çalışan şahıs, kanaldaki 2 polis ve kaldırımdaki diğer polislerin yardımıyla kurtarıldı. Ardından çamura saplanan 2 polis de meslektaşlarının yardımıyla çamurdan çıkarıldı. Kurtarıldıktan sonra da polise direnen ve kaçmaya çalışan şahıs güçlükle etkisiz hale getirilerek kelepçelendi. Gözaltına alınan şahıs, sağlık raporu için hastaneye, ifade ve işlemler için de polis merkezine götürülmek üzeri ekip otosunun nezaret kısmına bindirildi.

ARAÇ TEKERİ PATLAK, 150 PROMİL ALKOLLÜ

Yaşanan kovalamacada çamura bulanan polisler, bir süre üzerlerindeki üniformayı temizlemek için uğraştı. Öte yandan yol kenarında bulunan park halindeki aracın bir tekerinin patlak olduğu belirlenirken, sürücünün ise 150 promil alkollü olduğu tespit idildi. Yolun kenarında tehlike arz eden araç, incelenmek üzeri çekici yardımı ile otoparka çekildi.