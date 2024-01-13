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Bartın'da köylülerin araç kurtarma çabası - Son Dakika
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Bartın'da köylülerin araç kurtarma çabası

Bartın'da mahsur kalan bir araç sürücüsüne köylüler yardım etti. Ancak tüm çabalara rağmen araç kurtarılamadı. Karla mücadele ekipleri ise yolun açılmasıyla yardıma yetişti.

Bartın\'da köylülerin araç kurtarma çabası
13.01.2024 - 16:45,
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Bir garip kurtarma çalışması kamerada: Çelik halat bağladıkları aracı elleriyle böyle çekmeye çalıştılar

Her yolu deneyen köylülerin yardımına karla mücadele ekipleri yetişti

BARTIN - Bartın'da yolda kalan bir araç sürücüsünün yardımına yetişen köylülerin aracı kurtarmak için uyguladığı tüm yöntemler başarısız oldu. Çelik halat bağladıkları aracı elleriyle çekmeye çalışan köylüler, karla mücadele ekiplerinin yolu temizlemesi ile rahat nefes aldı.

İstanbul'dan memleketi Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Isırganlı Köyüne aracıyla giden Kemal Yeşilkaya, köyüne bir kaç kilometre kala kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Yakınlarını arayan Yeşilkaya, yanına yayan olarak gelen akrabaları ve köylülerin yardımıyla aracını saplandığı kardan kurtarmaya çalıştı. Köyden çelik halat bulan köylüler, önce araca bağladıkları halatı elleriyle çekmeye çalıştılar. Yapılan manevra ve denemelerde başarısız olan köylüler ise bu kez ise aracı iterek, rampayı çıkarmaya çalıştı. Çabaları boşa giden köylüler, aracı geri geri iterek, kurtarmaya çalıştı. Yaklaşık 3 saat boyunca uğraşan Yeşilkaya ve köylülerin yardımına ise umudu kestikleri bir anda karayolları ekipleri yetişti. Karayollarına ait iş makineleri tarafından yol yeniden kardan temizlendi.

Yoldaki karın kürenmesinin ardından aracını kurtaran Yeşilkaya, köyüne ulaştı..

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da köylülerin araç kurtarma çabası - Son Dakika


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