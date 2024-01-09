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Bartın Valiliği, seçim öncesi miting ve afiş asılacak alanları belirledi - Son Dakika
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Bartın Valiliği, seçim öncesi miting ve afiş asılacak alanları belirledi

Bartın Valiliği, Mahalli İdareler Seçimi öncesinde il merkezi ve beldelerdeki miting, toplanma, yürüyüş, dağılma alanları ile pankart ve afiş asılabilecek yerleri belirledi. Alınan kararlar doğrultusunda il merkezindeki miting alanları Cumhuriyet Meydanı ve Yalı Mevki Meydanı olarak belirlendi. Ayrıca, belediyeye ait veya özel kişi ve kuruluşlarca işletilen sabit ilan ve reklam yerleri ile rızası alınan özel kişilere ait alanlara afiş yapıştırılabileceği duyuruldu.

Bartın Valiliği, seçim öncesi miting ve afiş asılacak alanları belirledi
09.01.2024 - 15:46,  Güncelleme: 15:47
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Bartın Valiliği tarafından Mahalli İdareler Seçimi öncesinde alınan kararla il merkezi ve beldelerdeki miting, toplanma, yürüyüş, dağılma alanları ile pankart ve afiş asılabilecek alanlar belirlendi.

Batın Valiliği'nden yapılan açıklamada 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6' ncı, 20' nci ve 26' ncı maddeleri ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3' üncü maddesi gereğince 2024 yılında il genelinde düzenlenecek toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yapılabileceği alan, güzergahlar ile davetiye, levha, ilan, afiş ve pankartların asılacağı yerler yeniden gözden geçirildiği duyuruldu.

Alınan kararlar çerçevesinde il merkezindeki polis sorumluluk bölgesinde miting alanları, Cumhuriyet Meydanı ve Yalı Mevki Meydanı belirlenirken, Salı, Cuma ve Pazar günleri haricinde olumsuz hava şartlarında Belediye Kapalı Otopark alanı alanı da miting alanı olarak kullanılabilecek. İl merkezinde toplanma alanları olarak ise Kemer Meydanı ve Yukarı Çarşı Atatürk Anıtı belirlendi. Şehir merkezinde, resmi binalar, okullar, hastaneler, sağlık ocakları, kamu lojmanları gibi kamu binaları ile ibadethaneler, köprü ve köprü ayakları, trafolar, elektrik direkleri ve panoları ile rızası alınmaksızın özel kişilere ait alanlara afiş ve pankart asılamayacağı belirtilen açıklamada, belediyeye ait veya özel kişi ve kuruluşlarca işletilen sabit ilan ve reklam yerleri ile sabit raketler, otobüs durağı raketleri ve megalight'ler ile rizası alınan özel kişilere ait alanlara afiş yapıştırılabileceği duyuruldu.

Aynı açıklamada, miting alanı çevresi ve bu alanlara açılan çevresindeki güzergahlar, kapalı yer toplantısı düzenlenecek yerler, önü, çevresi ve çevresindeki güzergahlar, polis sorumluluk bölgesinde bulunan cadde, sokak ve kavşaklar, İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde düzenlenebilecek toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılabileceği alan ve güzergahlara pankart asılabileceği belirtildi.

Bartın'ın merkeze bağlı beldelerinden Kozcağız'da toplanma ve miting alanı alanı olarak, Sahil Caddesi üzerinde bulunan Pazar yeri mevkii olarak tespit edilirken, belediyeye ait ve belediyelerin izni ile özel kişi ve kuruluşlarca kurulan veya belediyelere ait olup özel kişi ya da kuruluşlara kiraya verilen sabit ilan ve reklam yerleri, rızası alındıktan sonra özel kişilere ait alanlar, Eski Hamidiye Kavşağı, Kozcağız Köprüsü sol taraf, Bartın Kozcağız Köprüsü sağ taraf, Orman İşletmesi yanı, Kumluca Caddesi, Ulucami Köprü girişi, Belediye İş Hanı duvarı, Kıran Pazarı Minibüs Durakları, Ahmetler İ.Ö.O. Duvarı, PTT Binası önü, Hal Sokak Emek Çarşısı duvarı, Bartın-Kozcağız-Çaycuma Kavşağında bulunan billboard'lara afiş yapıştırılabilecek. Miting alanı çevresi ve bu alanlara açılan güzergahlar, kapalı yer toplantısı düzenlenecek yerler, önü, çevresi ve çevresindeki güzergahlar ile Kozcağız belde merkezinde bulunan cadde, sokak ve kavşaklara pankart asılabilecek

Hasankadı Beldesinde ise toplanma ve miting alanı olarak Cumhuriyet Meydanı belirlenirken, belediyelere ait ve belediyelerin izni ile özel kişi ve kuruluşlarca kurulan veya belediyelere ait olup özel kişi ya da kuruluşlara kiraya verilen sabit ilan ve reklam yerleri, rızası alındıktan sonra özel kişilere ait alanlara afiş, Miting alanı çevresi ve bu alanlara açılan güzergahlar, kapalı yer toplantısı düzenlenecek yerler, önü, çevresi ve çevresindeki güzergahlar, Hasankadı belde merkezinde bulunan cadde, sokak ve kavşaklara pankart asılabilecek - BARTIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bartın Valiliği, seçim öncesi miting ve afiş asılacak alanları belirledi - Son Dakika


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