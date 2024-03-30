Bartın\'da Seçim Propagandaları Kaldırıldı

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31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde başlayan propaganda yasaklarıyla Bartın'ın cadde ve sokaklarında asılı bulunan tüm pankart, afiş ve parti bayrakları söküldü.

Türkiye genelinde seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetleri saat 18.00 itibariyle sona ererken, Bartın'da tüm afiş, pankart ve parti bayraklarının kaldırılması için çalışma başlatıldı. İl genelinde cadde ve sokaklara asılan, bilboard ve binalara asılan afiş, pankart ve parti bayraklarının sökülmesi için hummalı bir çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin nezaretinde belediye ve özel iş makineleri ile partililer tarafından yürütülen çalışmalarda sökülen pankart, afiş ve bayraklar, ilgili parti yetkililerine teslim edildi. Akşam saat 18.00'de başlayan çalışmalar ilerleyen saatlere kadar devam etti.

Öte yandan, Bartın'ın Amasra ilçesi Kaleşah Mahallesi'nde evi bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, Kaleşah İlkokulu'nda oy kullanacağı öğrenildi. - BARTIN