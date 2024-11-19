Bartın'da Su Samuru Eğlenceli Anlar Yaşattı - Son Dakika
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Bartın'da Su Samuru Eğlenceli Anlar Yaşattı

Bartın\'da Su Samuru Eğlenceli Anlar Yaşattı

Bartın'da bir su samuru, aç kalarak dükkânları gezdi ve avladığı balıklarla yüzleri güldürdü.

19.11.2024 14:55
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Bartın'da nesli tehdit altında olan su samurları cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüleriyle yüzleri gülümsetti

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde aç kalan bir su samuru karaya çıkarak, iş yerlerinde yiyecek aradı. Dükkan dükkan gezen su samurunun o anları cep telefonu ile görüntülendi.

Karadeniz'in Amasra sahillerindeki balık sürüsünün peşinden gelen su samuru ise avladığı balıkları afiyetle yedi. Dakikalarca avlanıp ziyafet çeken su samuru daha sonra ortadan kayboldu. Yüzleri gülümseten o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Su Samuru Eğlenceli Anlar Yaşattı - Son Dakika

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