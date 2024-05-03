Bartın\'da Erkan Bostancı, Ceyda Karagöl\'e sürpriz evlilik teklifi yaptı

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Bartın'da yaşayan Erkan Bostancı, sosyal medyada tanıştığı Ceyda Karagöl'e gezme amacıyla davet ettiği Amasra'da, önceden süslettiği bir yat içerisinde evlilik teklifinde bulundu. Olacaklardan habersiz Bostancı ile buluşan Karagöl, sürpriz teklifle büyük heyecan ve mutluluk yaşadı.

Bartın Liman Başkanlığında güvenlik görevlisi olarak çalışan Erkan Bostancı (31), 9 ay önce Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan Ceyda Karagöl ile tanıştı. Arkadaşlıklarını ilerleten çift, 2 hafta önce ailelerini de tanıştırdı. Gezmek amacıyla Ceyda Karagöl'ü Amasra'ya davet eden Erkan Bostancı, büyük limanda gezerlerken bir tekneye girdi. Süslenmiş tekneyi görünce büyük heyecan yaşayan Karagöl'ün yaşadıklarının ardından ise heyecanı mutluluğa dönüştü. Bir anda diz çöken Bostancı, cebinden çıkardığı yüzüğü vererek Karagöl'e evlilik teklifinde bulundu. Ceyda Karagöl'ün teklifi kabul etmesinin ardından pasta kesilerek günün anısına teknede fotoğraf çektirildi.

Evlilik teklifi beklediğini ama böyle bir organizasyonla yapılan bir teklifi beklemediğini anlatan Ceyda Karagöl, "Gezmek için gelmiştim, böyle bir şey beklemiyordum. Birden bu ortamı görünce çok heyecanlandım. Her şey çok güzeldi. Çok mutlu oldum" diye konuştu.

Erkan Bostancı ise kendileri için unutamayacakları bir gün olması amacıyla farklı bir şekilde evlilik teklifinde bulunmak istediğini belirterek, "Liman Başkanlığında çalıştığım için denize ve teknelere ilgim vardı. Hayatımda bir kere yapacağım bir şeyin özel olmasını istedim. Denizde olsun, denizin güzelliğini bu mutlu günümüzde yaşayalım istedim" diye konuştu.

Sürpriz teklifin yapıldığı Gökdeniz-3 yatının sahibi Mücella Albayrak ise gençlerle birlikte kendisinin de çok heyecanlandığını ifade etti. 20 yıldır tekne süslemesi yaptığını ve binlerce gencin mutluluğuna ortak olduğunu hatırlatan Albayrak, her seferinde gençlerle birlikte o özel anları tekrar tekrar yaşadığını kaydetti. - BARTIN