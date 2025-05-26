Bartın'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı

Bartın'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Yaralanan sağlık çalışanı ambulansla görev yaptığı hastaneye getirildi

BARTIN - Bartın'da yoldan çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Bartın'da Türbe Yolu olarak bilinen Tuna Mahallesi 216. Sokak'ta seyir halinde bulunan B.Ç. yönetimindeki 35 DL 001 plakalı otomobil, virajı alamayarak refüje çarptı ardından takla attı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen yaralı sürücünün kazadan yaklaşık 1 saat öncesinde görev yaptığı Bartın Devlet Hastanesi'nden çıktığı öğrenildi. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.