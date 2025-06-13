Bartın\'da uyuşturucu operasyonu: 6 kilo esrar ele geçirildi

Bartın'da jandarma ekipleri, iki adreste yaptığı operasyonda 6 kilo kubar esrar ve 44 kök Hint keneviri ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Bartın'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda 44 kök kenevir bitkisi ve 6 kilogram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçiren ekipler, 2 kişiyi de gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan Ş.O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.Ç. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - BARTIN