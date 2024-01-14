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Bartın'da Yol Kenarında Donarak Ölü Bulunan Şahsın Kimliği Belirlendi - Son Dakika
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Bartın'da Yol Kenarında Donarak Ölü Bulunan Şahsın Kimliği Belirlendi

Bartın'ın Samanpazarı ve Ören köyleri arasındaki yolun kenarında bir erkek cesedi bulundu. İlk incelemede kesici alet ya da kurşun yarası tespit edilmeyen şahsın donarak öldüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın\'da Yol Kenarında Donarak Ölü Bulunan Şahsın Kimliği Belirlendi
14.01.2024 - 18:12,
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Bartın'ın Samanpazarı ve Ören köyleri arasındaki yolun kenarında bir erkek cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemede kesici alet ya da kurşun yarası tespit edilmeyen şahsın donarak öldüğü tahmin ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Ören köyünde yaşayan Mehmet Yalçın (65), dün sabah köylerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Samanpazarı köyünde kurulan pazara gitti. Akşam saatlerinde köye dönmek üzere yola çıkan Yalçın'dan bir daha haber alınamadı. Sabaha karşı saat 03.00 sıralarında iki köy arasındaki yoldan geçenler, yol kenarında bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri, cesedin Mehmet Yalçın'a ait olduğunu belirledi. Yapılan ilk incelemede Mehmet Yalçın'ın vücudunda herhangi bir kesici alet, darp ya da kurşun izine rastlanmadı. Yaya olarak evine dönen Yalçın'ın ilk incelemelere göre dengesini kaybederek düşüp bayıldığı ve gece boyu kaldığı yol kenarında soğuktan donarak yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. - BARTIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Yol Kenarında Donarak Ölü Bulunan Şahsın Kimliği Belirlendi - Son Dakika


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