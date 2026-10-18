Bartın Irmağı Yalı'da taşarak park alanını doldurdu, polis girişleri kapattı - Son Dakika
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Bartın Irmağı Yalı'da taşarak park alanını doldurdu, polis girişleri kapattı

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Bartın Irmağı Yalı\'da taşarak park alanını doldurdu, polis girişleri kapattı
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Bartın'da sabah başlayan sağanak nedeniyle Bartın Irmağı, öğlen Yalı bölgesinde de taşarak park alanını doldurdu; polis girişleri güvenlik şeridiyle kapattı. Karaçay Mahallesi ve Arıt'ta tarım arazileri ile yollar su altında kaldı.

Bartın'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak yağış nedeniyle Bartın Irmağı, Yalı bölgesinde de taşmaya başladı.

Bartın'da sabah saat 06.00 sıralarında başlayan sağanak yağış nedeniyle su seviyesi yükselen Bartın Irmağı Çağlayan mevkisinde taşmış, piknik alanının önündeki yol, kaldırım ve ağaçlar su altında kalmıştı. Öğlen saatlerinde Yalı mevkisinde bulunan emekliler evi önünden geçen ırmak, bu bölgeden de taşmaya başladı. Irmak kenarındaki korkulukların seviyesine ulaşan su, park alanını doldurmaya başladı.

Şehirdeki ırmak ve dereleri belirli saatlerde kontrol eden polis ekipleri, taşan ırmak çevresine ise güvenlik şeridi gererek, su dolmaya başlayan parka girişleri yasakladı.

Öte yandan, Bartın Irmağı'nın Karadeniz'e döküldüğü Bartın Limanı Boğaz bölgesinde ise ırmak üstündeki kütük ve molozlar dikkat çekti. Irmak sularının taşıdığı moloz ve kütüklerin liman içerisine de dolduğu görüldü.

Karaçay Mahallesi ve Arıt bölgesinde ise çok sayıda tarım arazisi ve yol, seller ve yükselen ırmak seviyeleri nedeniyle su altında kaldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bartın Irmağı Yalı'da taşarak park alanını doldurdu, polis girişleri kapattı - Son Dakika
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