Başakşehir'de Bıçaklı Saldırı: 17 Yaşında Şahıs Tutuklandı

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Başakşehir'de yolda yürüyen 3 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de yolda yürüyen 3 kişiyi bıçaklayan 17 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başakşehir ilçesi Kayaşehir Mahallesi'nde bir şahıs, Rabia Caddesi üzerinde yürüyen kişilere saldırarak bıçakla yaralamış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. 17 yaşında olduğu öğrenilen M.G. isimli saldırgan, polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Emniyette ki işlemlerinin ardından şüpheli, adliyeye sevk edilmişti.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili Başsavcılıkça soruşturma sürüyor.