Başakşehir'de Bıçaklı Saldırı: Oyun Hayali Gerçeğe Dönüştü - Son Dakika
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Başakşehir'de Bıçaklı Saldırı: Oyun Hayali Gerçeğe Dönüştü

17 yaşındaki saldırgan, savaş oyunları oynarken rüyalar gördüğünü ve bu yüzden bıçakla saldırdığını söyledi.

11.10.2024 18:08
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İstanbul Başakşehir'de yolda yürüyen 3 kişiyi bıçaklayan şahsın ifadesi ortaya çıktı.

Başakşehir ilçesi Kayaşehir Mahallesi'nde bir şahıs, Rabia Caddesi üzerinde yürüyen kişilere saldırarak bıçakla yaralamıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılrujdı. 17 yaşında olduğu öğrenilen M.G. isimli saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanaufj adliyeye sevk edilmişti. Saldırganın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde sürekli bilgisayar ve telefonda savaş oyunları oynadığını belirten zanlı, oyunu bırakıp gerçek hayatta oyunlar oynamasına dair rüyalar gördüğünü ifade etti. İfadesinin devamında olay günü de aynı rüyalardan gördüğünü ve uyandıktan sonra mutfaktan bıçak alarak dışarı çıktığını anlatan zanlı, dışarıda kafede oturan şahısları görmesi üzerine bıçakla yaraladığını, özellikle birini seçerek saldırmadığını belirtti. Saldırganın oyunlarda olduğu gibi gerçek hayatta da kendisine saldıracakları düşüncesiyle şahıslara bıçakla saldırdığını söylediği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de Bıçaklı Saldırı: Oyun Hayali Gerçeğe Dönüştü - Son Dakika

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