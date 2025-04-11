Başakşehir\'de Kimya Deposunda Yangın

Başakşehir'de çıkan yangında kimya deposundan alevler yükseldi. Ara ara patlamaların da yaşandığı yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Alev alev yanan depo havadan görüntülendi. Öte yandan deponun yakındaki otoparkta bulunan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Milas Caddesi'nde bulunan kimya deposunda saat 11.50'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayıldı. Etrafı kaplayan yoğun duman kilometrelerce öteden görülürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depo adeta alev topuna döndü. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların da yaşandığı depoya müdahale etti. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürerken, alevlerin yükseldiği depo havadan görüntülendi. Öte yandan deponun yakınındaki otoparkta bulunan araçlar yangından zarar görmemesi için çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. - İSTANBUL