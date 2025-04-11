Başakşehir\'de Meydan Kavgası

Başakşehir'de iki grupta bulunan taraflar polis karakolunun önünde birbirine sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı. Meydan muharebesini aratmayan kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İki gruptaki şahıslar polis merkezi önünde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şahıslar birbirine sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı. Meydan muharebesini aratmayan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, kalabalık grubun polis merkezi önünde olmalarına aldırış etmeden birbirine saldırdığı görüldü. - İSTANBUL