Saniyelerle ölümden kurtuldu: O anlar kamerada
İSTANBUL - Başakşehir'de cadde üzerinde yolcu indiren otobüse hızla ilerleyen bir otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Bir kişinin otomobil ile otobüs arasında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.
Kaza, dün Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yolcu indirmek için duraksayan bir otobüse hızla seyir halinde olan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken kazada bir kişinin otomobil ile otobüs arasında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Başakşehir'de Otobüse Çarpan Araç, Ölümden Kurtuluş Anını Kayıt Altına Aldı - Son Dakika
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