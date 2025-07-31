Başakşehir'de Pompalı Tüfekli Tehdit

Başakşehir'de eline aldığı pompalı tüfekle trafiği kesip havaya ateş eden şahıs, polis tarafından yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elinde pompalı tüfek olan C.A. isimli şahıs, havaya ateş edip trafiği kesti. Bir süre belirsiz tehditler savuran şahsı, çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL