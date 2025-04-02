Başakşehir'de Taciz Olayı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Başakşehir'de Taciz Olayı

Başakşehir\'de Taciz Olayı

13 yaşındaki kız, yaşlı bir kişi tarafından taciz edildi. Şüpheli yakalandı.

02.04.2025 23:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de okuldan çıkan kız çocuğu, yaşlı bir kişi tarafından taciz edildi. Yakalanan şahsın 2 adet cinsel tacizden suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, 24 Mart 2025 günü saat 16.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi 7. Bölge Firuze Sitesi Otobüs durağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okuldan çıkıp eve giden 13 yaşındaki Z.G.'nin yanına yaklaşan 61 yaşındaki Y.K., cinsel tacizde bulundu. O esnada oradan geçen bir kişi kızı kurtardı. Korku dolu anlar yaşayan kız, ailesiyle birlikte emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, aynı gün saat 22.00 sıralarında şüpheliyi Kayabaşı Mahallesi'nde yakaladı. Y.K.'nın cinsel tacizden iki suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Başakşehir, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de Taciz Olayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Senato tarihinin en uzun konuşması 25 saat boyunca kürsüden inmedi Senato tarihinin en uzun konuşması! 25 saat boyunca kürsüden inmedi
Hollywood’un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti Hollywood'un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti
Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı İşte derbinin VAR kayıtları Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı! İşte derbinin VAR kayıtları
Kritik karar öncesi altın fiyatları son rekorun eşiğinde Kritik karar öncesi altın fiyatları son rekorun eşiğinde
İlaçlarını almadığı oğlu öldü, üvey baba tutuklandı İlaçlarını almadığı oğlu öldü, üvey baba tutuklandı
106’da oyuna giren Arda Güler Real Madrid’i ipten aldı 106'da oyuna giren Arda Güler Real Madrid'i ipten aldı
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın mutlu günü Bebekleri dünyaya geldi Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın mutlu günü! Bebekleri dünyaya geldi
Cumhurbaşkanlığı’ndan boykot çağrılarına ilk yorum Cumhurbaşkanlığı'ndan boykot çağrılarına ilk yorum
Trump’ın tarihi konuşması başladı ABD dışında üretilen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi Trump'ın tarihi konuşması başladı! ABD dışında üretilen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi
Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk’un burnunu sıktı Okan Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un burnunu sıktı! Okan Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı
Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

23:23 Trump’ın tarihi konuşması başladı ABD dışında üretilen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi Trump'ın tarihi konuşması başladı! ABD dışında üretilen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi
23:03 Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk’un burnunu sıktı Okan Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un burnunu sıktı! Okan Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı
22:54 Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
22:43 Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinde ortalık karıştı Dev derbide 4 kırmızı kart çıktı Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinde ortalık karıştı! Dev derbide 4 kırmızı kart çıktı
21:50 Ofsayt mı değil mi Herkes Fenerbahçe’nin bu golünü tartışıyor Ofsayt mı değil mi? Herkes Fenerbahçe'nin bu golünü tartışıyor
09:36 Mesut Özil’in boykot çağrısına Ali Mahir Başarır’dan imalı yanıt Mesut Özil'in boykot çağrısına Ali Mahir Başarır'dan imalı yanıt
09:18 Bakan Bolat: Vatandaşlarımızı bu azgın azınlığa karşı dimdik durmaya davet ediyorum Bakan Bolat: Vatandaşlarımızı bu azgın azınlığa karşı dimdik durmaya davet ediyorum
09:17 Cumhurbaşkanlığı’ndan boykot çağrılarına ilk yorum Cumhurbaşkanlığı'ndan boykot çağrılarına ilk yorum
09:14 Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın mutlu günü Bebekleri dünyaya geldi Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın mutlu günü! Bebekleri dünyaya geldi
08:58 106’da oyuna giren Arda Güler Real Madrid’i ipten aldı 106'da oyuna giren Arda Güler Real Madrid'i ipten aldı
08:47 İlaçlarını almadığı oğlu öldü, üvey baba tutuklandı İlaçlarını almadığı oğlu öldü, üvey baba tutuklandı
08:47 Kritik karar öncesi altın fiyatları son rekorun eşiğinde Kritik karar öncesi altın fiyatları son rekorun eşiğinde
08:43 Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı İşte derbinin VAR kayıtları Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı! İşte derbinin VAR kayıtları
08:42 Hollywood’un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti Hollywood'un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti
08:39 Senato tarihinin en uzun konuşması 25 saat boyunca kürsüden inmedi Senato tarihinin en uzun konuşması! 25 saat boyunca kürsüden inmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2025 23:32:20. #7.12#
SON DAKİKA: Başakşehir'de Taciz Olayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement