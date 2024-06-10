Başakşehir'de seyir halindeki araçta bulunan gençler trafiği tehlikeye attı

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Başakşehir'de seyir halindeki araçta bulunan bir grup genç, camdan ve tavandan sarkarak trafiği tehlikeye attı. Aynı gençler, Beylikdüzü E-5 mevkiinde de görülürken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Altınşehir ve Beylikdüzü E-5 mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde giden 06 BIJ 899 plakalı otomobildeki bir grup genç, aracın camından ve tavanından dışarı sarkarak canlarını ve trafiği tehlikeye attı. Gençlerin seyir halinde camdan sarktığı o anlar ise yol üzerindeki başka yolcuların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL