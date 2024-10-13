Başakşehir'de Yağmur Kâbusu

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Başakşehir'de cadde ve sokakları su bastı

Esnaf suların dükkanına girmemesi için yoğun çaba sarf etti

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurda, Başakşehir ilçesindeki bazı caddeleri su bastı. Bir esnafın dükkanlarına su girmemesi için yoğun çaba sarf ettiği anlar ise kameraya yansıdı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur, Başakşehir'de hayatı olumsuz etkiledi. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde Güvercintepe Mahallesi'nde bir esnafın dükkanına su girmemesi için yoğun çaba sarf ettiği görüldü.