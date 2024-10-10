Başıboş Köpek Kazaya Sebep Oldu - Son Dakika
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Başıboş Köpek Kazaya Sebep Oldu

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Samsun'da başıboş köpeğe çarpan otomobil dere yatağına yuvarlandı; sürücü yaralandı.

10.10.2024 04:09
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Başıboş köpek kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Başıboş köpeğe çarpan otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı

SAMSUN - Samsun'da aniden yola çıkan başıboş köpeğe çarpan otomobilin yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü genç kadın yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 15. kilometresi Gürgendağ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceyda Sinem Sarı idaresindeki 55 AOA 763 plakalı otomobil, aniden önüne çıkan başıboş köpeğe çarpıp direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Kazada otomobilin çarptığı köpek telef olurken, araç sürücüsü Ceyda Sinem Sarı ise yaralandı. Yaralı kadın sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Otomobil, Samsun, trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başıboş Köpek Kazaya Sebep Oldu - Son Dakika

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