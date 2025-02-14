Başiskele'de Kaza: 2 Yaralı

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Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 2 otomobilin çarpışması neticesinde 2 sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Ovacık Mahallesi Kullar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. idaresindeki 06 BK 2505 plakalı Fiat marka otomobil ile A.M. yönetimindeki 11 AD 898 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 araç sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle araçlarda maddi hasar oluştu, polis olayla ilgili inceleme başlattı.