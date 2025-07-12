Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kapalı bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, Karadenizliler Mahallesi Fasıl Sokak'ta bulunan cam balkon sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapalı durumdaki iş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Başiskele'de Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?