Başkale\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van- Hakkari yolu üzerindeki Bebleşin Karakolu yakınlarında meydana geldi. R.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen Skoda marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada sürü ile yanındaki bir kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. - VAN